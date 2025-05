JULGAMENTO

STF começa a julgar Carla Zambelli por invasão hacker nesta sexta-feira (9)

Deputada foi denunciada pela PGR por ter contratado o hacker para atacar o sistema do Conselho Nacional de Justiça

Começa, nesta sexta-feira (9), o julgamento da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker Walter Delgatti, réus por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte. Os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) podem inserir os votos no sistema eletrônico até o dia 16 de maio.>