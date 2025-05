ENSINO

Neoenergia Coelba abre mais de 100 vagas para curso gratuito na Bahia

Formação será realizada em cinco cidades baianas

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de maio de 2025 às 21:55

Neonergia Coelba abre vagas para cursos profissionalizantes Crédito: Reprodução

A Neoenergia Coelba abriu 125 vagas para o curso gratuito na Escola de Eletricistas em pelo menos cinco cidades baianas. As inscrições estão abertas até a próxima quinta-feira (15), por meio do site. As cidades que receberão a formação são Alagoinhas, Ilhéus, Porto Seguro, Remanso e Lauro de Freitas.>

Serão oferecidas 25 vagas em cada cidade. Para participar, é necessário ter ensino médio completo ou equivalente; no mínimo 18 anos na data da inscrição; e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). As aulas serão realizadas no turno da noite, com carga horária de 540 horas.>

O curso terá certificação profissional e os concluintes vão integrar o banco de talentos da companhia, podendo participar de futuras seleções para oportunidades na Neoenergia Coelba.>

Nas cidades de Alagoinhas e Porto Seguro, serão formadas turmas exclusivas para mulheres. As demais localidades seguirão com turmas mistas. O curso é fruto de uma parceria da Neoenergia Coelba o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/BA), para capacitar profissionais para atuar com a rede elétrica. >

