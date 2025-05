SORTE

Apostas de Salvador faturam R$ 50 mil na Mega-Sena

Dois bilhetes acertaram cinco dos seis números

Duas apostas soteropolitanas tiraram a sorte a grande e faturaram prêmio do concurso de nº 2860 do jogo lotérico Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. As apostas acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharan juntas cerca de R$ 50 mil na noite desta quinta-feira (8). >