PRESENTÃO

Mirella Santos choca internet com presente de quase R$ 1 milhão para namorado

Gabriel Farias, o Zinho, ganhou de aniversário antecipado um um Porsche azul, avaliado em aproximadamente R$ 900 mil

Publicado em 12 de março de 2024 às 19:02

Mirella e Zinho estão juntos há mais de dois anos Crédito: Reprodução/ Instagram

A influenciadora digital Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (12) presenteando o namorado com um presente diferenciado. Gabriel Farias, o Zinho, ganhou de aniversário antecipado um um Porsche azul, avaliado em aproximadamente R$ 900 mil.

Em seu perfil do Instagram, Gabriel compartilhou momento em que recebeu o presentão."Não estou nem acreditando. É o carro dos meus sonhos. Estou em choque".

"Era esse o carro que você estava planejando comprar, não é?", disse Mirella no vídeo, que adiantou em quae um mês o presente de aniversário do companheiro, que acontece só no dia 7 de abril.

Apesar do presentão adiantado, Mirella estabeleceu as regras com o amado: "Andar? Só comigo. Tirou onda? Eu tomo. Se alguma mulher olhar na rua você, vai fazer o que?", brincou a influencer.