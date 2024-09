VÍDEO

Miss Minas Gerais comete gafe e cita Cristo Redentor como ponto turístico mineiro; veja

Uma finalista do concurso Miss Brasil Terra, voltado para a causa ambiental, cometeu uma gafe e viralizou nas redes sociais. A representante de Minas Gerais, Rachel Alvares, se atrapalhou ao ser perguntada sobre quais pontos turísticos mineiros ela apresentaria a um turista.

“Eu o levaria para o Rio de Janeiro, né? Para o Cristo Redentor. Eu levaria o Cristo Redentor.”, afirmou. Em seguida, a entrevistadora interviu: "É para falar no sobre o que você apresentaria no seu estado”.

“Ah, eu levaria para o Inhotim, que é o maior museu aberto do Brasil e acho que o terceiro do mundo. Levaria para conhecer a culinária mineira que é a mais farta e maravilhosa. Levaria para conhecer os mineiros que são as pessoas mais acolhedoras que vocês podem conhecer e Minas Gerais que tem belezas naturais maravilhosas também”, contornou Rachel, que entendeu a pergunta de forma errada inicialmente.