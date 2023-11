Mister M tira a máscara e faz relato sobre câncer no Encontro com Patrícia Poeta

O mágico Mister M foi ao Encontro com Patrícia Poeta nesta terça-feira (14) e mostrou alguns de seus clássicos truques. Val Valentino, nome verdadeiro do artista, também revelou que descobriu um câncer na próstata em 2020.



O mágico, que ficou famoso nos anos 1990 por sua participação no Fantástico, apareceu sem máscara no sofá do programa e contou em um relato sobre a descoberta do câncer. "Foram vários anos fazendo um teste e descobriram esse tumor", disse Mister M.