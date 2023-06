Modelo que gravou clipe com Anitta minimiza ausência da cena de sexo: 'Foi bom'

A cena em que Anitta simulou sexo oral em Yuri Meirelles ficou de fora da versão final do novo clipe de Anitta, "Funk Rave", lançado na última sexta-feira (23). A sequência ficou apenas sugerida durante o vídeo, não sendo mostrada a simulação do ato em si.



"Não rolou a cena porque foi apenas uma insinuação do ato, já que o principal foco do clipe é a música e a exaltação da cultura do baile funk no Rio de Janeiro, por isso não focaram tanto no sexo. Acho que foi o melhor a ser feito, por isso que o resultado ficou tão bom. Anitta está abrindo as barreiras do funk, já que tem visibilidade mundial", explicou o modelo em entrevista ao jornal Extra.