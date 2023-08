Moleton fora do comum

Se engana quem vê o moletom apenas como sinônimo de roupa despojada e sem estilo. Ele está vivendo um momento de revalorização, o que reflete a fase da moda contemporânea onde o conforto é a palavra de ordem. Por ser um tecido macio, maleável e de toque aconchegante torna o vestir agradável. Originalmente criado como malha de algodão ou lã, era usado na década de 1930, nos EUA, como o material ideal para fazer o fardamento dos trabalhadores de frigoríficos. Entre as décadas de 1970 e 1980 se tornaram itens popularizados pelos jovens, ganhando uma variedade de cores maior e sendo usada para as práticas esportivas. Agora, em pleno 2023, deixa para trás os agasalhos, recebe uma repaginação e volta com força em itens como jaquetas, blazers, tops cropped e shortinhos. O upgrade fashionista acontece mesmo quando itens feitos com moletom são coordenados com outros em alfaiataria, ou esportivas para dar aquele toque de ousadia criativa.