Monge católico causa polêmica ao revelar ser homem trans

Ele fez a confissão ao Religion News Service no dia em que comemora o Pentecostes, uma das celebrações mais importantes do calendário cristão. "Vocês têm que lidar conosco, porque Deus nos chamou para esta igreja. Esta é a igreja de Deus, e Deus nos chamou e nos inseriu nela", afirmou Christian.

No entanto, devido ao documento do Vaticano do ano 2000 que, de acordo com uma reportagem do Catholic News Service, declarava que qualquer pessoa que tivesse passado por uma mudança de sexo era inelegível "para casar, ser ordenado ao sacerdócio ou ingressar na vida religiosa", ele decidiu procurar uma diocese que te aceitasse.