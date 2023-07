Monica Iozzi recorda época do CQC: 'Muito difícil trabalhar'

A primeira mulher a fazer parte do elenco do CQC (Custe O Que Custar), da Band, a atriz Monica Iozzi, passou por poucas e boas entre os anos de 2009 e 2013.



A comunicadora, que não é formada em jornalismo, entrevistava políticos em Brasília para cobrar ações e medidas polêmicas, mas a situação acabava sendo muito mais difícil por ser mulher em um ambiente majoritariamente masculino.



Em conversa ao site Splash, do UOL, Monica contou que perdeu as contas de quantas vezes fez matérias difíceis e, ao chegar no hotel, chorava devido à pressão do programa.