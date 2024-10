LUTO

Morre Anja Bittencourt, atriz de 'Êta Mundo Bom' e 'Elas Por Elas', aos 72 anos

Ela também citou o marido da amiga, Carlos Candido, que, segundo Mônica, cuidou de Anja "até o último minuto". "Poucas pessoas na vida têm a sorte de ter um parceiro como Anja teve. [...] Querido, força nesse momento e amor para você. Vamos guardar as memórias alegres dela, porque ela era feliz e alegre. Fez da vida o que desejou. Vida bem vivida."

Nizo Neto contou que Anja dirigiu, ao lado de Claudia Rodrigues, seu primeiro solo, Falando Sozinho. "Uma profissional exemplar. Grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga", escreveu.

Lucio Mauro Filho citou as lembranças que tem com Anja. "Deixou uma saudade instantânea e a lembrança maravilhosa dos nossos momentos no palco e fora dele", disse o ator.