Morre aos 47 anos cantora de funk MC Katia

Morreu neste domingo (12), no Rio de Janeiro, Mc Katia, 47 anos, uma das cantoras mais antigas do funk carioca. Ela estava internada desde o início de julho no Hospital Souza Aguiar, no Rio, para retirar um mioma no útero. Na terça-feira, 8, a funkeira precisou fazer uma nova cirurgia para amputar a perna direita após sofrer uma trombose.



"É com muita tristeza venho comunicar que a nossa querida Kátia partiu. Sei que devo entender os planos de Deus são diferentes dos nossos. Quero falar para todos vocês que acompanharam e oraram por ela que nada é em vão. Só o amor nos fortalece", contou a funkeira Verônica Costa. Ela havia conseguido a prótese que MC Katia usaria após a amputação.