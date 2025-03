LUTO

Morre aos 66 anos L.J. Smith, autora da saga "The Vampire Diaries"

Escritora enfrentava os efeitos de uma doença

L.J. Smith, autora da famosa série "The Vampire Diaries", morreu aos 66 anos no dia 8 de março, mas a notícia só foi divulgada nesta terça-feira (25), por meio de um comunicado publicado no site oficial da escritora.>