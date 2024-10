ADEUS

Morre no Rio, aos 88 anos, o ator Emiliano Queiroz

Artista sofreu uma parada cardíaca nesta sexta-feira (8)

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 14:06

Emiliano Queiroz Crédito: Globo

O ator Emiliano Queiroz morreu nesta sexta-feira (4), aos 88 anos. O artista estava internado há 10 dias na Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do gshow, ele colocou três stents no coração e sofreu uma parada cardíaca, segundo comunicado do produtor teatral Eduardo Barata.

"Ontem, o ator recebeu alta e foi para casa. Às 4h30 acordou, tomou banho. Ele foi para o quarto, começou a passar mal por vota das 6h da manhã. A ambulância chegou e o levou para a emergência do hospital, onde teve uma parada cardíaca. Foi entubado e reanimado, mas às 10 horas, faleceu", disse.

Emiliano Queiroz Crédito: Rede social

Vida e obra

Natural de Aracati, no Ceará, o ator tinha mais de 70 anos de carreira, iniciando no rádio e teatro aos 8 anos. Desde a década de 60, Emiliano morava no Rio após ser contratado pela TV Globo. Na emissora da família Marinho, ele interpretou diferentes papeis como em "O bem-amado" (1973), no qual viveu o famoso personagem Dirceu Borboleta, "Senhora do destino" (2004) e "Éramos seis" (2020).

Ao longo da vida, o ator se casou com Maria Letícia, advogada e atriz de 77 anos, com quem ficou ao lado por 51 anos. Os dois criaram 14 filhos, com oito netos e três bisnetos.