'Motorista das crianças' viraliza ao colocar alunos cantando arrocha durante volta para casa

Motorista da crianças viraliza nas redes sociais. Crédito: Redes sociais

Com apenas 38 publicações no Instagram, mas em sua maioria com vídeos de crianças cantando arrocha ao retornar para casa, o motorista Regi Nascimento conseguiu viralizar ao publicar gravações com os pequenos em um ônibus.



Conhecido como "Tio Regi", ele mostra a rotina como motorista no município de Socorro, região metropolitana de Aracaju. Além das cantorias com as crianças em um "busão" que, aparentemente, só toca um bom arrocha, o motorista também é o favorito dos 80 alunos que viajam com ele da escola para casa, sendo 40 pela manhã, e 40 pela tarde.

No vídeo que circulou não só no Instagram, mas também no Twitter e TikTok, Tio Regi aparece cantando uma música da cantora Ana Castela, mas que ficou muito mais conhecida na voz do baiano de Feira de Santana Nadson, O Ferinha.

Em conversa ao jornal CORREIO, Tio Regi explicou que começou colocando as músicas de forma pretensiosa, mas que conseguiu 'arrancar' as vozes dos pequenos, e gravou o momento de descontração.

No entanto, ao publicar o vídeo no TikTok (rede social que já acumula mais de 170 mil seguidores), descobriu que em menos de 12h, a gravação já tinha atingido uma quantidade bastante alta de visualizações. Segundo ele, as crianças adoram saber que estão ficando "famosas".

"Eu sou de Aracaju, mas pego uma rota no município de Socorro, que é região metropolitana de Aracaju. E são crianças de escola municipal, crianças de baixa renda, e que a gente faz de tudo para dar uma alegria. Inclusive, estamos com um projeto para distribuir brinquedos para o dia das crianças", explica.

O motorista ainda contou que só está trabalhando com as crianças há um ano, mas conseguiu conquistá-los com a música. No transporte, Regi já fez festa de aniversário para crianças que estavam completando ano, além de entregar cadernos para aqueles que não tem condições financeiras. Na entrevista, o profissional pediu para que as pessoas pudessem fazer doações para o Pix, de modo a arrecadar dinheiro para ajudar os pequenos.