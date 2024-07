FAMOSOS

'Muita dor', diz Wesley Safadão após cancelar show no Pará

Apresentação do cantor ainda está no Camarote Mucuripe, neste sábado (20), na programação do Fortal

Wesley Safadão foi forçado a cancelar um show, nesta sexta-feira (19), em Salinópolis, no Pará, por motivos de saúde. Segundo comunicado nas redes sociais do artista, ele sentiu fortes contrações musculares e passou por atendimento médico.

“Tô muito triste! Minha tristeza de ter que cancelar esse show é maior que a dor que passei o dia todo sentindo. Vou ficar de repouso e, com fé em Deus, amanhã vou estar melhor!”, confessou o artista, que confirmou, por ora, a realização do show no Camarote Mucuripe, neste sábado (20), na programação do Fortal.