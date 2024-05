Mulher acusada de cortar pênis do marido é condenada a quatro anos de prisão

Daiane cortou o pênis do marido após descobrir que o homem havia tido relações com a sobrinha dele, de apenas 15 anos

Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, acusada de arrancar o pênis do marido e jogar na privada, foi condenada a 4 anos, 8 meses e 20 dias prisão. O crime aconteceu em Atibaia, no estado de São Paulo. A pena será cumprida em regime fechado.

A mulher responde pelo crime de lesão corporal gravíssima. Segundo o jornalista Ulisses Campbell, do blog True Crime no jornal O Globo, Daiane poderia ter sido julgada por tentativa de homicídio, cuja poderia chegar a 30 anos. Já o crime de lesão corporal possui pena entre 2 e 8 anos.

No caso de Daiane, os agravantes que aumentaram a pena base recebida pela juíza (de 2 anos, 8 meses e 28 dias de prisão) foram: o meio cruel; o motivo fútil; e a impossibilidade de defesa da vítima. Com asa extensões, a sentença atingiu os 4 anos, 8 meses e 20 dias.

Relembre o caso

O crime foi motivado por ciúmes. Daiane cortou o pênis do marido após descobrir que o homem havia tido relações com a sobrinha dele, de apenas 15 anos, na cama do casal, no dia do aniversário de Daiane.