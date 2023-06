Mulher comemora última quimioterapia com cartaz em carro: 'Buzine!'

Um vídeo mostrando o último dia de tratamento contra o câncer, conseguiu viralizar nas redes sociais. Iaraçã Saldanha, de 30 anos, comemorou o fim da quimioterapia fazendo cartazes e pedindo que os motoristas buzinassem. A paciente oncológica é natural de Avaré, interior de São Paulo. Ela teve o retorno do câncer duas vezes, mas conseguiu finalizar a doença com os tratamentos corretos. O vídeo conseguiu ultrapassar a marca de um milhão de visualizações nesta quarta-feira (28).

Em conversa à CNN, a jovem comentou que descobriu a doença em 2021, quando o carcinoma espinocelular de colo uterino se espalhou para os linfonodos do abdômen. Iaraçã iniciou a quimioterapia e imunoterapia, mas com ciclos mais fortes.

Em 2022, a doença retornou após a finalização do tratamento. Com isso, Iaraçã teve de retornar com a quimio e radio. Em junho de 2023, o câncer foi finalizado.