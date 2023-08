Mulher de MC Marcinho anuncia divórcio do cantor, que está internado há mais de um mês

Kelly Garcia, mulher de MC Marcinho, anunciou nas redes sociais que irá se separar do funkeiro. A revelação foi feita nas redes sociais neste domingo, dia 20. O MC está internado desde o início de julho devido a uma parada cardíaca. Segundo último boletim médico divulgado há um mês, o artista respira sem ajuda de aparelhos e passou por uma cirurgia para implantar um coração artificial.



No Instagram, Kelly anunciou: "estou passando por momentos muito difíceis. Agora sou oficialmente ex-esposa do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo, que o que posso fazer é orar sem cessar e cuidar da minha saúde".