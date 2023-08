Mulher Melão vai a delegacia denunciar 'nudes piratas', mas é barrada por estar de minissaia

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, foi até a Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, para fazer uma denúncia. Chegando ao local, ela foi barrada por estar vestindo top, minissaia e salto alto. Segundo o jornal Extra, a artista teve que ir a uma loja de roupas próxima para adquirir um conjunto que fosse aceito na unidade policial.



Segundo a assessoria de imprensa da artista, ela gastou cerca de R$ 180 no novo look.



Melão foi fazer um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. No local, há avisos sobre trajes inadequados.

"Está muito quente no Rio de Janeiro e este é o tipo de roupa que eu visto quando o clima é esse. Infelizmente, eu fui barrada, mas eu entendo que cada lugar tem seu protocolo de entrada. Para não ter problema, fui numa loja no Jacarezinho e fui atendida por uma senhora super simpática. Coloquei este look que pra mim está super confortável", comentou Frisson ao Extra.

Musa do Onlyfans, ela registrou um boletim de ocorrência contra pessoas sem identificação que estão se passando por ela em grupos privados das redes sociais. Os suspeitos vendem, por PIX, vídeos da musa. Em média, a solicitação feita pelos golpistas é de pagamentos de R$ 29,90 por imagens, que nunca serão enviadas. Melão descobriu a fraude depois que seu escritório recebeu dezenas de reclamações dando conta do não envio de material exclusivo.