EVENTO

MURAL 2025: Salvador recebe 4ª edição do festival de arte urbana no Comércio

A programação gratuita inclui live paints, exposição documental, shows, apresentações de DJs e oficinas

De 4 a 6 de abril de 2025, o Doca 1 - Polo de Economia Criativa, no Comércio, será palco da 4ª edição do MURAL - Movimento Urbano de Arte Livre. O evento reunirá artistas visuais, criativos e o público em geral em uma celebração da arte em múltiplas expressões. >

O festival contará com uma Feira de Arte e Criatividade, onde 25 artistas selecionados exporão e venderão obras autorais, incluindo peças manuais, sustentáveis e de alta qualidade. Entre os participantes confirmados estão Agô (@ago.raiz), Bianca Tourinho (@biancaatourinho), Chão de Palha (@chaodepalha), Faraó (@farao.stencil), Frayackus (@frayackus), Raiana Britto (@raianabritto), Rask (@raskleber) e Stella la Mona (@stella_bosini). >

Desde 2016, o MURAL já produziu 19 grandes murais em fachadas de prédios na região portuária de Salvador, contribuindo para a revitalização da área. O projeto, idealizado pela Trevo Produções, busca valorizar artistas contemporâneos e resgatar a tradição do muralismo na Bahia, além de impulsionar a economia criativa local. >

A edição 2025 é uma realização da Trevo Produções em parceria com a Fundação Gregório de Matos, Secult e Sefaz, através do Programa Viva Cultura (modalidade doação). O MURAL reforça seu papel na transformação visual do Comércio, tornando-se uma referência na revitalização urbana por meio da arte.>