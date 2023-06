Música 'Love Love', de Melody e Naldo, é retirada do Spotify

A música Love Love, de Melody e Naldo, foi retirada do Spotify nesta terça-feira (27). A canção já tinha mais de 4 milhões de visualizações e estava no Top 50 do Spotify Brasil. Ainda não se sabe o motivo da música ter saído do ar.



Ao Extra, Naldo disse que os cantores pedem para que a faixa volte ao ar o quanto antes.



“Não tem reinvindicação nenhuma de erro, de editora. Existe liberação sim e não sabemos porque aconteceu isso. Estamos meio desconfiados de que possa ser algum editor, compositor que a gente não conheça ou até mesmo alguma ação de má fé de algum fã que reivindicou alguma coisa e o Spotify entendeu isso. Já estamos pedindo que a plataforma volte com a faixa o quanto antes porque não tem nada de errado”.