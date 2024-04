PARA ASSINANTES

Musical Elas Brilham celebra grandes divas da história

Clube CORREIO dá desconto de 40% em ingressos de três espetáculos

Roberto Midlej

Publicado em 5 de abril de 2024 às 07:00

O elenco de Divas Crédito: divulgação

O musical Elas Brilham está em cartaz em Salvador, sábado (6) e domingo (7), no Teatro Jorge Amado. Clientes Clube CORREIO têm desconto de 40% no ingresso. Em cena, sete atrizes do teatro musical narram a história de cantoras que quebraram estereótipos, venceram o sexismo e abriram as portas para o futuro. De Aretha Franklin a Anitta, passando por Rita Lee, Elis Regina, Dona Ivone Lara e Marília Mendonça. O musical é criado por Frederico Reder e Marcos Nauer, os mesmos de '60! Década de Arromba', sobre a Jovem Guarda, e '70 - Década do Divino Maravilhoso'. Segundo os criadores do show, as artistas são cantoras, mas também são escritoras, pintoras, donas de casa e tudo o quiserem. “Experimentamos uma cocriação com as mulheres do elenco e da equipe criativa, de onde saiu o roteiro final do espetáculo”, conta Marcos Nauer.

Elas Brilham | Sábado (6) e domingo (7), 16h e 20h, no Teatro Jorge Amado | Ingressos: de R$ 45 a R$ 130, à venda no Sympla - Clube CORREIO dá 40% de desconto.

Espetáculo festeja era disco do ABBA na Casa do Comércio

Uma das bandas mais tocadas em pistas de dança, o ABBA ganha homenagem no espetáculo ABBA Experience In Concert, em cartaz em duas sessões, às 18h e às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Ingressos: R$ 150 / R$ 75, à venda no Sympla - Clube CORREIO dá 40% de desconto para assinantes.

O espetáculo, que tem direção de Bruno Rizzo, amplia o conceito de banda cover, com repertório de sucessos. No palco, a produção reúne 30 artistas, entre músicos, cantores e bailarinos. Segundo o diretor, a ideia é promover uma viagem musical até a era das discotecas. A turnê já percorreu mais de 70 cidades brasileiras.

'A Bela e a Fera'