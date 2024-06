LANÇAMENTO

Músico Hermeto Pascoal ganha primeira biografia

Livro foi publicado pela editora Kuarup

Publicado em 7 de junho de 2024 às 15:18

Hermeto Pascoal Crédito: João Atala/Divulgacão

O músico, multi-instrumentista, compositor e arranjador Hermeto Pascoal, de 88 anos, é tema de uma biografia lançada esse mês pela editora Kuarup. "Quebra Tudo – A Arte Livre de Hermeto Pascoal" foi escrito pelo jornalista Vitor Nuzzi, autor de uma biografia de Geraldo Vandré, e conta a trajetória do artista alagoano, que tem apelidos como Bruxo e Campeão. A obra tem prefácio do pesquisador Tárik de Souza e posfácio do professor Paulo Tiné.

Hermeto Pascoal nasceu em 1936 em um dos vários povoados de Lagoa da Canoa, chamado Olho D´Água, em Alagoas. A música sempre esteve com ele, diz. Ao lado do irmão mais velho, Zé Neto, que também nasceu albino, foi para Recife fazer música e lá conheceram Sivuca. Os três formaram o Trio Pegando Fogo, com três albinos ruivos, mas durou pouco. Ele passou por vários grupos e tocou na noite de Recife, Rio e São Paulo. O mais famoso é o Quarteto Novo, que marcou época na música brasileira, ao lado de Airto Moreira, Heraldo do Monte e Theo de Barros.

Entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, Hermeto Pascoal foi para os Estados Unidos. Lá, conheceu Miles Davis e outros grandes nomes do jazz – e teve músicas não creditadas em um LP de Miles. Se apresentou no Festival Internacional de Jazz realizado em 1978, em São Paulo, e no ano seguinte participou ao lado de Elis Regina em Montreux.

A quantidade de músicas que ele fez ao longo da carreira é difícil de precisar. Dez mil, 11 mil? Ele diz que às vezes faz mais de uma canção por dia. Entre junho de 1996 e junho de 1997, ele escreveu música diariamente - tudo registrado em partituras no livro “Calendário do Som”.

Hermeto lançou no último mês um disco de inéditas. O ábum saiu pela gravadora carioca Rocinante. Intitulado Pra você, Ilza, o disco é uma grande homenagem à memória de sua esposa Ilza da Silva, com quem viveu durante 46 anos e teve seis filhos.

Ficha técnica

Quebra tudo! - A Arte Livre de Hermeto Pascoal

Autor: Vitor Nuzzi

Editora: Kuarup

280 páginas

Preço de capa: R$ 50,00

Código de barra: 9788568494189