Músico João Donato morre no Rio de Janeiro

O músico João Donato, 88 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro. Ele passou por uma série de problemas de saúde recentemente. João era pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor. Ele foi um dos principais nomes da bossa nova, parceiro de João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outros. Ao longo da carreira, de mais de 70 anos, expandiu os limites da MPB ao fundir jazz, samba e outros ritmos latinos e caribenhos.

João Donato de Oliveira Neto nasceu em 1934 em Rio Branco, no Acre. Em 1945, mudou-se para o Rio de Janeiro com a família. Ele começou a ter contato com a música na capital carioca ao tocar em festas de seu colégio.