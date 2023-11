Na Concha, Ritchie apresenta clássicos em versões renovadas

Ritchie em uma das apresentaçãoes do novo show. Crédito: Marcos Trojan/divulgação

Mesmo morando há 50 anos no Brasil, o cantor Ritchie, 71 anos, mantém o velho e conhecido hábito inglês de ser pontual. E se surpreende com a pontualidade do repórter, que exatamente às 11h da manhã entra na sala virtual para a entrevista que estava marcada. “Pontualíssimo! Eu tento avisar as pessoas [sobre a pontualidade], mas você foi britânico”, observa o músico, mas longe de ser antipático ou arrogante.



Fala com certa ironia, outra marca britânica. Sobre a pontualidade de seus conterrâneos, ele diz ser “meio folclore”, embora garanta que você pode acertar seu relógio de acordo com a chegada dos trens ingleses às estações, porque eles nunca atrasam.

O motivo da entrevista, o leitor já deve saber: Ritchie está numa turnê celebrando 40 anos de lançamento de seu primeiro álbum, Vôo de Coração (não estranhe o acento em “vôo”, mas era assim que se escrevia antes da reforma ortográfica de 2009), que “chegou às lojas” - naquela época, era assim que se falava - em junho de 1983 e emplacou uma fila de sucessos além da faixa-título, como Casanova, Pelo Interfone e, claro, a clássica Menina Veneno.

A Vida Tem Dessas Coisas. A ideia da turnê começou a ser alimentada em 2019, quando o músico notou a boa audiência que seus vídeos vinham tendo no YouTube. No canal dele, estão versões gravadas em 2009, com arranjos um tanto diferentes daqueles originais de 1983.

E o fã que for à Concha vai ouvir algo parecido com o que está no YouTube, segundo Ritchie.

por Ritchie - cantor "No show, as versões são baseadas nessas gravações. É mais ‘guitarrística’, mais adequado a uma banda de rock. Minhas canções eram calçadas em ‘tecladaria’ nos anos 80. Mas estou mais para uma banda de rock and roll. A gente tem guitarra, sax, teclado, bateria, baixo..."

Para ele, as mudanças nos arranjos foram muito bem recebidas pelo público: “Elas têm causado frisson porque as pessoas reconhecem as músicas, mas ficam gratas de não ser um olhar para trás. Então, os arranjos novos trouxeram para este século”. Mas o repertório é para atender ao desejo dos fãs: “Seria uma ofensa ao meu público fazer um show que fosse uma espécie de ‘olha essas músicas que vocês não prestaram a atenção’. Estou aqui para comemorar com o público. É uma festa! E o que o público quer ouvir? Os hits!”.

O entusiasmo do cantor ao falar da turnê é sincero e soa como um iniciante em seu primeiro espetáculo. A alegria aumenta quando ele fala do trio que concebe a apresentação: Cesio Lima, na iluminação; Alexandre Arrabal na direção de arte e Jorge Espírito Santo na direção geral. “Essa trinca veio me socorrer e trouxe uma dimensão a um show meu que nunca tive antes. É um show extremamente ‘da hora’, mas que tem um olhar para o passado e para o futuro”, avalia.

Quando fala em passado, claro, ele se refere ao estouro de suas canções há 40 anos. Mas e o futuro, como aparece na apresentação? “Muito gente nas redes sociais diz que, quando ouve minhas músicas, se sente transportado no tempo. Então, pensei: por que não misturamos o futurismo com um pouco de saudosismo e fazemos uma coisa meio ‘steampunk’, que mistura o passado e o futuro?”, revela.

Foi aí que Alexandre Arrabal resgatou a capa do primeiro compacto - pequeno vinil que tinha apenas duas músicas - de Ritchie, que tinha Menina Veneno. “Na capa, eu passo por dentro de um triângulo e ele pegou essa ideia. Ele criou uma abertura em que eu sou teletransportado para o palco através do portal. É uma abertura de muito impacto!”, diz, entusiasmado.

E o cantor se diz surpreendido com a faixa etária do público, com jovens que sequer eram nascidos quando Menina Veneno estourou nas rádios. O mais comum é ver na plateia famílias reunidas: “São pessoas que passam minha música para filhos, netos... E a gente tem priorizado shows em espaços com mesas porque as pessoas estão preocupadas e dizem ‘quero levar meu pai, mas ele não pode ficar uma hora e meia em pé’. Então, optamos por um formato de ‘concerto’, meio teatral. Não é pra ficar dançando o tempo todo”.