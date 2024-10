CARRO ARROMBADO

Na Holanda, Lucas Lucco relata ter sido furtado: 'Nunca achei que ia acontecer aqui'

O cantor Lucas Lucco usou seu perfil no Instagram para desabafar após ter sido vítima de um crime em Amsterdã, na Holanda, onde está para participar de uma corrida. Ele publicou imagens do vidro de seu carro quebrado e lamentou a perda de seu passaporte e de outros itens pessoais.

No Instagram, ele explicou a questão em stories: "Vim parar na delegacia. Depois o povo fala que é no Brasil que o povo rouba, assalta.... Estava fazendo compras, deixei o carro estacionado, alguém quebrou o vidro e pegou minha mochila, meus passaportes, fone, tudo... Só que o fone tá se movendo."

Pouco depois, Lucas Lucco voltou para atualizar os fãs sobre a situação: "Estou com a cara vermelha de tanto andar no frio. A polícia não fez p*** nenhuma. Me levou lá, me colocou na van. Colocamos a localização do airpod, mas tinha 20 minutos que não estava lá, já, porque não é em tempo real."