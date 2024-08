MÃE CORUJA

Nanda Costa chora ao falar sobre maternidade; veja vídeo

Nanda Costa não segurou as lágrimas ao falar sobre as filhas, que são fruto de seu casamento com a baiana Lan Lanh. A atriz usou o perfil no Instagram nesta quinta-feira (15) para contar sobre uma situação que passou durante a manhã com as filhas gêmeas, Kim e Tiê, de 2 anos.