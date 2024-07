VERÃO 2025

'Não faz sentido continuar mantendo', diz Tonny Salles sobre mudanças envolvendo saída do Parangolé

Em bate-papo com a revista Quem, Tonny contou que a forma como ele canta na banda não será levada para a carreira solo, e que mudará bastante coisa, desde da forma como se apresenta, até as pequenas batidas conhecidas na música.

“Não faz sentido mudar e continuar mantendo o que eu fazia no Parangolé. Muita coisa terá uma conotação musical diferente, mas isso é para o futuro, não para agora. Você ainda vai sentir muito a cara do Parangolé nas músicas, aquelas músicas fáceis e dançantes. Mas, ao começar a ouvir essas, prepare-se para a nossa carreira solo, que começará no verão de 2025”, disse.

"Sempre fui movido pelo desafio. Estou muito empolgado com tudo. Para você ter uma ideia, já tenho música separada para o Carnaval de 2025 e uma para depois do Carnaval, até mais ou menos o São João. Estou com tudo preparado porque, com certeza, no início do verão, já estaremos na carreira solo", contou.