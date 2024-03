CARREIRA SOLO?

Tony Salles abre o jogo sobre saída do Parangolé: 'Começando a repensar'

Cantor lidera banda baiana há mais de 10 anos

Publicado em 20 de março de 2024 às 11:43

Tony Salles, no SBT Crédito: Divulgação SBT

No ano em que comemora 10 anos como vocalista do Parangolé, o cantor Tony Salles surpreendeu muitas pessoas no último mês com o anúncio de que deixará a banda em 2025 para seguir carreira solo. O baiano foi o entrevistado de Danilo Gentili no programa "The Noite", do SBT — que foi ao ar na madrugada da última terça-feira (19) para esta quarta-feira (20) — e comentou sobre a saída do grupo.

"São 10 anos de histórias muito bacanas. Já renovei contratos muitas vezes e 2024 é um ano em que estamos começando a repensar. Junto com os meus empresários, os donos do Parangolé, temos a ideia de eu seguir com carreira solo a partir de 2025 e escolher um outro cantor baiano para assumir o Parangolé", afirma.

Tony Salles - que mais uma vez estourou no Carnaval, dessa vez com o hit "Perna Bamba" - conta a história da música e falou sobre a aprovação de sua esposa, Sheila Carvalho, a primeira a ouvir e depositar esperanças no sucesso.

"Está sendo um sucesso né? A gente vem colhendo muito os frutos dela ainda. O Carnaval foi o boom da música, que tem uma história muito bacana. Estava viajando, comemorando o aniversário da minha esposa, e aí o que acontece? Um dos meus maiores compositores, o Shylton Fernandes, que também fez 'Rapunzel', mandou aleatoriamente a música, a gente viajando e descansando e ele mandou fora do momento de gravação", explica.

"De primeira eu ouvi, gostei. A Sheila ouviu e teve o mesmo sentimento. A gente estava em um local incrível, com uma vibe maravilhosa, na Grécia... Normalmente, a Sheila vê tudo o que eu vou fazer. Tento passar por ela, pela experiência, é uma pessoa que dança, tem esse faro bom", complementa.

Tony Salles ainda falou sobre o seu relacionamento de mais de duas décadas com a dançarina baiana, relembrou os tempos de vendedor antes da fama, momentos marcantes da sua carreira musical e da sua amizade com Léo Santana.