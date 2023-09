Scheila Carvalho comemora 51 anos em Paris e Tony Salles parabeniza esposa

A dançarina Scheila Carvalho está completando 51 anos, e compartilhou a comemoração em Paris, ao lado do marido, Tony Salles, da banda Parangolé´.



Os dois, neste sábado (23), publicaram um vídeo nas redes sociais mostrando que a viagem estava indo muito bem. Na gravação, o pagodeiro cantou parabéns para a amida, misturando os idiomas português e francês.



"Como aqui já é meia-noite, começamos as comemorações. Como aí no Brasil ainda vai dar meia-noite, vai demorar um pouco, esperem um pouquinho para comemorar com a gente", disse Tony.