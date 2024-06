MODA

Natiruts veste marca baiana na turnê de despedida

Looks escolhidos da Gefferson Vila Nova Label fazem parte da coleção Jornada, desfilada na São Paulo Fashion Week

Gabriela Cruz

Publicado em 15 de junho de 2024 às 10:28

Líderes da Natiruts vestem looks da Gefferson Vila Nova Label Crédito: Thaís Mallon (Natiruts) e Agência Fotosite (desfile)

São da Gefferson Vila Nova Label os looks que Alexandre Carlo (voz e guitarra) e Luís Mauricio (baixo) estão usando nos shows da turnê de despedida do Natiruts, "Leve Com Você", que marca quase 30 anos de estrada da banda. As peças são da coleção Jornada, desfilada na edição mais recente do São Paulo Fashion Week, em abril desse ano.

Natiruts veste Gefferson Vila Nova Label Crédito: Thaís Mallon

Natiruts veste Gefferson Vila Nova Label' Crédito: Thaís Mallon

"A figurinista da banda, Pri Monteiro, viu a coleção Jornada e a cartela de cores casava com o conceito do figurino que ela buscava. Ela então nos procurou e comprou algumas peças. Fizemos a primeira entrega, provaram e amaram, daí ela adquiriu mais dois looks iguais, em tons de cáqui, além de mais um oliva" Gefferson Vila Nova Designer de moda

Desfile da coleção Jornada no SPFW Crédito: Agência Fotosite

A Natiruts iniciou a turnê por Brasília, no último dia 8. Quem foi ao show, conferiu de perto os looks. A banda passará por mais 20 cidades, com a última data anunciada para 7 de dezembro, em Belém, no Pará. A apresentação em Salvador está prevista para 7 de setembro.

Sobre a marca

Designer de moda experiente, com mais de uma década de atuação à frente de sua marca homônima, Gefferson Vila Nova se prepara para mais uma participação – a quarta – no São Paulo Fashion Week (SPFW), em outubro. No último desfile, realizado na edição 57 da semana de moda, o designer baiano apresentou a coleção masculina Jornada, na qual trouxe peças atemporais e versáteis.

Antes, participou por mais um ano do Afro Fashion Day, evento realizado anualmente pelo Jornal CORREIO, que celebra o talento de modelos e marcas baianas no Mês da Consciência Negra. O desfile completa 10 anos no próximo mês de novembro.

A Gefferson Vila Nova Label foi criada em 2013, em Salvador, e sempre teve como compromisso propor um estilo universal e único. Suas criações combinam técnicas manuais, experimentações têxteis e acabamentos primorosos, conectando elementos do sportwear, da alfaiataria, do demi couture e do high street, tudo em sintonia com a concepção de moda circular.