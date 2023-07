Neojiba faz turnês pelo Norte e Nordeste do Brasil; veja datas

Neojiba fará turnê pelo Norte e Nordeste . Crédito: Divulgação

O Neojiba vai fazer uma turnê pelo Norte e Nordeste do Brasil, de 5 a 20 de agosto, depois do sucesso com a oitava turnê internacional, que passou em seis países europeus no ano passado. O programa de jovens musicistas é mantido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, ligado ao Governo da Bahia.



A Turnê da Liberdade tem patrocínio da PetroRecôncavo, através da Lei de Incentivo à Cultura, e vai celebrar os 200 anos da Independência do Brasil na Bahia. Pela primeira vez em turnê, serão reunidos as principais formações musicais do programa, a Orquestra Neojiba e o Coro Juvenil do Neojiba.

Os grupos somsm 150 instrumentistas e cantores. Eles vão passar por Sergipe (5), Maceió (7), Recife (8), João Pessoa (9 e 10), Mossoró (12 e 13), Manaus (17 e 18) e Salvador (20). A entrada será gratuita.

Música brasileira

Os concertos sinfônicos terão obras de compositores brasileiros contemporâneos, como "É doce morrer no mar", para coro à capela, de Dorival Caymmi e arranjo de Ernst Widmer, "'Stamos em pleno Mar", do carioca André Mehmari, com letra do poeta Castro Alves, "Traços Brasilis", do baiano Wellington Gomes, e "CanticumNaturale", do catarinense EdinoKrieger, um dos maiores nomes do Brasil na área de composição musical.

As apresentações também trarão compositores europeus consagrados, como o checo AntonínDvořák, com o "Romance op. 11 para violino e orquestra", e Robert Schumann, com o "Concerto para violino e orquestra em ré menor".

As peças de Dvořák e Schumann terão como solistas os spallas (primeiros-violinos) da Orquestra Neojiba, Eliel Santana e Isabela Rangel. Nos concertos de Manaus e Salvador, a orquestra terá a honra de acompanhar a violinista japonesa Midori, uma das maiores intérpretes da atualidade. Midori já participou de uma outra turnê do NEOJIBA, em 2016, que percorreu as principais salas da Suíça, Itália e França.

Ópera nordestina

Esta será a primeira turnê nacional do Coro Juvenil, principal formação de canto coral do Neojiba, e a primeira vez que coro e orquestra viajarão juntos. Além das apresentações sinfônicas, o coro apresentará uma ópera nordestina, herdeira do movimento armorial, idealizado na década de 1970 pelo escritor Ariano Suassuna para estimular a criação de obras que valorizem a arte popular do Nordeste.