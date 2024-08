DOS QUADRINHOS PARA AS TELAS

Netflix anuncia série animada de Mafalda, de Juan José Campanella

A jovem inteligente criada por Quino vai para as telas do streaming

Da Redação

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 10:37

Mafalda vai virar série animada na Netflix Crédito: Netflix

Famosa por sempre aparecer em livros e provas do ensino médio e fundamental, a icônica personagem Mafalda, do consagrado mestre do humor gráfico argentino, Quino, vai estrelar no streaming da Netflix.

O diretor e vencedor do Oscar, Juan José Campanella, está trabalhando na adaptação audiovisual desenvolvido no formato de série animada, com Gastón Gorali como co-roteirista e produtor geral, e Sergio Fernández como diretor de produção. Mafalda é uma produção original da Netflix com Mundoloco CGI.

Em texto enviado à imprensa, Juan José explica que cresceu com os pais contando histórias de Mafalda para ele. Já adulto, formado e dono do Mundoloco CGI, estúdio de criação digital mais premiado da região, o diretor encontrou com o criador da Mafalda e teve diversos questionamentos sobre como reconectar as novas gerações com as obras da pequena grande menina inteligente.

"Hoje, doze anos depois dessa visita inesquecível, enfrentamos esse desafio. Nada mais nada menos que transformar Mafalda em um clássico da animação. É nossa obrigação preservar o humor, o timing, a ironia e as observações de Quino. Sabemos que não podemos elevar Mafalda, porque mais alta ela não pode estar. Mas sonhamos que aqueles que são devotos dela desde o início possam compartilhá-la com nossos filhos, e embora haja coisas reservadas apenas para adultos, todos possamos soltar uma gargalhada em família, e por que não, recorrer ao dicionário de vez em quando", disse.