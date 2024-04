PRIMEIRAS IMAGENS

Netflix apresenta primeiro teaser de Cem Anos de Solidão

A Netflix apresentou nesta quarta-feira (17), as primeiras imagens de Cem Anos de Solidão, série baseada no célebre romance de Gabriel García Márquez. A série, que estreia ainda neste ano, tem direção de Laura Mora Ortega e Alex García López e foi filmada totalmente em espanhol na Colômbia, com um cast colombianos e apoio da família do escritor. Publicado em 1967, Cem Anos de Solidão é um dos livros mais emblemáticos de Gabriel García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982.