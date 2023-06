Netflix debocha de crítica de Anitta a Black Mirror

Anitta não gostou dos episódios da 6ª temporada de 'Black Mirror', lançada recentemente pela Netflix. No Twitter, a cantora criticou o conteúdo da série, e acabou levando uma "invertida" da plataforma de streaming.



"Alguém mais assistiu Black Mirror e não entendeu nada do pq a série não é mais o que era? Parece até outra série. Não é mais sobre tecnologia, agora é "thriller" aleatório, os diálogos mal feitos, as histórias bobas sem propósito... que doideira", escreveu ela, no Twitter.