Neymar se desculpa por não dar atenção aos fãs em seu cruzeiro

Neymar usou seu Instagram para responder a críticas, feitas nas redes sociais, de que não teria dado atenção aos fãs que pagaram para embarcar em seu cruzeiro Ney em alto mar. Neste sábado, 30, o jogador escreveu que "fez o que pôde" para dar atenção ao público. "Infelizmente, não pude atender a todos do navio, mas fiz o máximo que pude", justificou.



Uma das críticas dos fãs veio da empresária Vannini, que viralizou na quinta, 28, após postar uma crítica a Neymar por não dar atenção aos fãs a bordo. "Em um evento como esse, ele pelo menos devia ter marcado uma sessão de autógrafo, dado boas-vindas para as crianças. O cara não aparece, só apareceu ontem, no camarote da balada", disse.