INDICADA AO GRAMMY

No Rock in Rio, Luísa Sonza diz que fez as pazes com 'Chico'

Cantora se apresentou no Palco Mundo, do Rock in Rio,

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 06:58

Luísa Sonza diz que fez as pazes com 'Chico' Crédito: Wesley Allen/ The Town / Divulgação

Após o termino de Luísa Sonza e do influenciador Chico Moedas, houve muita expectativa entre os fãs de como a cantora lidaria com a música 'Chico', feita para o ex-namorado.

A cantora se apresentou no Palco Mundo, do Rock in Rio, neste domingo (22), e conversou com jornalistas sobre a indicação ao Grammy pela canção.

'Eu sou apaixonada por essa musica. Pra mim, é a melhor música que eu já escrevi. Em nenhum momento eu me arrependi. Eu pensava, sim, no Grammy, eu busquei as referências, busquei as pessoas certas pra fazer isso comigo. Eu me sinto muito feiz cantando essa música. Eu penso: 'Eu escrevi, é minha, não é um cover de uma canção foda'. Eu e meus amigos, essa galera que fez isso comigo, com uma roupagem do Roberto Menescal', disse Luísa.