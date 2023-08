Nosso Lar 2 - Os Mensageiros ganha data de estreia

Nosso Lar 2 - Os Mensageiros, sequência de Nosso Lar, ganhou data de estreia. A Star Original Productions marcou o lançamento do filme para 25 de janeiro de 2024. Além disso, anunciou que o primeiro título será relançado nos cinemas a partir de 28 de setembro.



Baseado no best-seller Os Mensageiros, de Chico Xavier, psicografado por André Luiz, o novo filme acompanha um grupo de espíritos liderados por Aniceto (Edson Celulari) e o médico André Luiz (Renato Prieto). Juntos, os mensageiros têm o objetivo de ir à Terra para ajudar no resgate de três pessoas cujas histórias interligadas estão prestes a fracassar.