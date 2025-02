SALVADOR

Nova peça do Coletivo Meio Tempo estreia em março no Teatro Cambará

Espetáculo propõe uma experiência repleta de memórias, histórias e sentidos

O espetáculo "Monocontos – Elas Fantasiam o Tempo" estreia no dia 13 de março, às 20h, no Teatro Cambará (Casa Rosa), com uma temporada de 12 apresentações. A peça é dirigida por Ridson Reis e tem dramaturgia de Elísio Lopes Jr., sendo uma nova proposta do Coletivo Meio Tempo, criado em Salvador em 2016. O espetáculo se diferencia dos anteriores do grupo, que tinham predominância masculina, ao colocar três mulheres negras no centro da cena: as atrizes Dani Souza, Naira da Hora e Shirlei Silva. >