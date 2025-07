STREAMING

Nova temporada de Rensga Hits estreia nesta quinta (10). Veja entrevista com Jean Pedro, o Nenê

Todos os episódios estarão disponíveis na data de lançamento

Roberto Midlej

Publicado em 9 de julho de 2025 às 14:47

Jean Pedro Crédito: Alexandre Maciel/divulgação

A terceira temporada da série Original Globoplay Rensga Hits! estreia nesta quinta-feira, 10 de julho. Com novas músicas originais, os oito episódios inéditos – disponíveis na íntegra na data de lançamento – trarão ainda mais sofrência, rivalidade entre as estrelas da música sertaneja e amores avassaladores. >

Após o rompimento de Raíssa (Alice Wegmann) e Gláucia (Lorena Comparato), as irmãs se encontrarão em um momento difícil. Além das participações especiais, como das personagens Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla) e dos grandes eventos que embalam a série, os palcos de Goiânia voltam a se iluminar com a grande estrela do sertanejo, Raíssa, que agora provará o gosto da fama, enquanto lida com a ascensão artística de sua rival Luane (Júlia Gomes). Já Gláucia atinge o ponto mais baixo da carreira, mas uma reviravolta a aguarda e uma nova oportunidade surge em sua vida. >

Para Carol Durão, a nova temporada de ‘Rensga Hits!’ alcançará um outro patamar, trazendo muitas mudanças nas relações e no amadurecimento dos personagens. “As irmãs Gláucia e Raíssa precisarão encontrar, cada uma, o seu caminho de forma separada, o que implica uma solidão e o retorno às origens. Os fãs encontrarão uma terceira temporada cheia de reviravoltas e a Raíssa em uma nova fase, como nunca vimos antes”, revela a diretora geral da série. >

Entre os novos personagens, entram também nomes como Fanieh e Jean Paulo Campos. Com uma personalidade forte, Maria Flor (Fanieh) leva Thamy a questionar se está realmente tomando as rédeas da sua vida como imaginava. Já Pedro (Jean Paulo Campos), interpreta o irmão de Thamy em uma peça musical sobre a história de vida deles. Na nova temporada, o programa 'Paloma Encontros', comandado por Rafa Kalimann segue a todo vapor, sendo palco de acontecimentos imperdíveis e reviravoltas no mundo do sertanejo. >

Veja abaixo uma entrevista exclusiva com Jean Pedro, que interpreta o personagem Nenê.

Nenê, um artista do pagodão baiano, se muda para Goiânia, a capital do sertanejo. Como você vê essa adaptação dele a um novo ambiente e a um novo gênero musical? >

Jean Pedro: Vejo a mudança do Nenê de Salvador para Goiânia como uma forma dele explorar o sucesso que já conquistou, sabe? É como se, depois de bombar com o pagodão na Bahia – que tem toda essa vibe de mar, calor, gente acolhedora –, ele buscasse um novo espaço.>

"Para mim, o Nenê, assim como o Tierry (que foi uma super referência para eu criar o personagem, acompanhei muito o processo dele!), tem essa veia para a música brasileira. Depois de tanto sucesso, Goiânia é o próximo passo para toda essa magia e grandeza que o Nenê carrega" Jean Pedro ator que interpreta Nenê

Nesta temporada, como ficará a relação do Nenê com a Thamy? >

Jean Pedro: O Nenê vai avançar algumas casas na relação com a Thamy nessa temporada, a conexão dos dois vai ficar muito mais forte! Por mais que sejam diferentes no estilo musical, eles têm ambições parecidas. São artistas pretos, de sucesso, e isso dá uma liga enorme. Como espectador, adoraria ver e ouvir os dois juntos! "De Frente Pro Mar" foi um sucesso porque a química estava no ar. >

Como você vê a dinâmica de Nenê trabalhando ao lado de Thamy e Theo no musical que conta a história de vida deles? >

Jean Pedro: Quando ele entra no musical com a Thamy – que ele já admira muito – é bem na época em que ela e o Theo estão meio em atrito, desgastados... Acho que o Nenê entra com um símbolo de união, de "aterrar" as coisas, sabe? Pode parecer romântico demais, meio abstrato, mas ele traz para o concreto. O musical homenageia cantores pretos do sertanejo. A Thamy e o Theo são símbolos do sertanejo contemporâneo, e chega o Nenê de Salvador para homenagear essas duas figuras, mas olhando para o passado, para os cantores de modão que abriram espaço. Isso me traz um símbolo muito grande, uma responsabilidade. Além do desafio, o Nenê tem uma missão enorme. Para mim, como Jean Pedro, isso me fez brilhar os olhos, o coração acelerar, pela responsabilidade de ter essa homenagem, essa missão de olhar para o passado para entender nosso presente. >

Qual foi o aspecto do Nenê que mais te cativou ou te surpreendeu ao interpretá-lo nesta temporada? >

Jean Pedro: Uma das coisas que mais me cativou foi a segurança do Nenê. Ele tem uma noção plena do porquê está ali, da missão dele, de como resolver problemas e cuidar do outro. A certeza de que "vamos gravar uma música e vai ser sucesso" é de alguém que já tem sucesso e sabe como fazer. Essa segurança me surpreendeu e me encantou. Ele é essa figura que olha para o passado, que homenageia todos os cantores que abriram espaço para o sertanejo ser o que é hoje. Eu olho para o Nenê, sorrio, fecho os olhos e vejo que ele tem coisas muito parecidas comigo. Mas percebê-lo como alguém que sabe o que quer, seguro, sem um pé atrás para nada, além de trazer alegria e um clima confortável. >

Ele não se diminui por nada e faz com que todos cresçam no espaço. A missão dele de trazer o discurso da história da música sertaneja e a plena segurança de que sabe o que faz, de que onde ele põe a mão é sucesso, vem muito da autoestima dele. Jean Pedro ator que interpreta Nenê em Rensga Hits

O que o público pode esperar da terceira temporada de Rensga Hits? >