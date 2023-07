Novas interpretações na moda

Desacelerar do consumo de moda. Essa é a bandeira do movimento do slow fashion. Ele vai na contramão dos princípios das fast-fashions , grandes empresas que lançam constantemente coleções de itens cujo descarte acontece de forma tão acelerada quanto seu consumo. Roupas feitas a mão, tratadas como peças únicas, reaproveitando materiais, com qualidade e respeitando quem faz são defesas do slow. Sem pressa e com consciência. Pensando sobre essa necessidade de uma moda mais sustentável, convidamos duas marcas autorais soteropolitanas para produzirem uma imagem de moda que representasse bem as suas identidades. Ambas possuem apenas um ano de criação, são capitaneadas por mulheres e possuem o processo criativo todo envolvido pelo fazer artesanal, em defesa do slow fashion. E desse diálogo com as manualidades trazem para o presente experimentações e criações originais. Vem conhecer essas duas brands e seus olhares singulares!