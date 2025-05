ENTRETENIMENTO

Seventeen celebra 10 anos de carreira com novo álbum e show neste domingo

O grupo, formado por 13 integrantes, é um dos mais queridos do kpop. Conheça um pouco mais sobre sua história

M Márcia Luz



Gabriela Cruz

Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2025 às 17:25

Seventeen Crédito: reprodução

Este final de semana é muito especial para o Carat - fandom do grupo Seventeen. Isto porque a boyband sul-coreana completa 10 anos de carreira com uma programação, que envolve o show Palco BURST, na Ponte Jamsu, em Seul, com transmissão online pela plataforma Weverse, no domingo (25), às 7h30. Na manhã seguinte, haverá lançamento do quinto álbum - intitulado Happy Burstday -, e um novo MV. Além disso, o grupo fará uma série de atividades e programas para marcar as celebrações. A expectativa é que os membros Wonwoo e Jeonghan, atualmente servindo ao exército sul-coreano, possam ter autorização para assistir à apresentação. >

O grupo é integrado por 13 membros: S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon e Dino. Dois deles são americanos, outros dois são chineses e os demais coreanos. A formação é a mesma desde o debut em 26 de maio de 2015. E para quem ainda não sabe, a composição do Seventeen se deu em programa de talentos chamado Seventeen Project: Big Debut Plan, que estava selecionando 17 integrantes para formar uma boyband. De fato, foram escolhidos 17, porém, alguns saíram e ficaram os integrantes conhecidos hoje. >

Seventeen Crédito: reprodução

A estreia do grupo foi com a música Adore U. Porém, antes de debutarem pela Pledis Entertainament, os meninos passaram por uma longa espera, pois o debut foi adiado diversas vezes por falta de condições financeiras da empresa, que era muito pequena na época. Mesmo nessa fase, o trabalho como trainees continuou e todos eles investiram meses desenvolvendo e lapidando as habilidades artísticas. >

O cenário era incerto, mas os 13 seguiram sonhando com a estreia, enquanto isso a convivência fazia deles uma família, inclusive, antes da fama, moraram todos juntos, o que possibilitou que um conhecesse bem um o outro. Hoje a forte ligação é nítida entre eles, dentro e fora do palco. Além dos shows, o grupo transparece sua conexão e amizade em programas, como o Nana BNB e o Going Seventeen, que fazem desde 2017 e os episódios podem ser vistos no canal do grupo no YouTube. Todo ano eles gravam uma temporada nova para o deleite dos fãs. >

Seventeen Crédito: reprodução

Além de cantar e dançar muito bem, outra característica que conquista o público é a personalidade divertida de todo o grupo. Isso pode ser conferido no palco, onde se sentem à vontade para brincar com as carats, bem como nos programas. >

Comecei a ser fã do Seventeen por causa da minha mãe. Eu não gostava de kpop, mas direto minha mãe ouvia as mesmas músicas no carro, e querendo ou não, acabei decorando a maioria delas, e como ela já acompanhava, decidi dar uma chance e conhecer mais sobre eles. Assim que eu vi os vídeos deles sendo mais que um grupo comum e sendo eles mesmos, independente da 'imagem de idol', foi o que realmente me fez gostar deles, por serem divertidos e carinhosos com todo mundo. Laura Costa, 14 anos, estudante

Três units organizam o grupo

Para quem está chegando ao fandom agora, é preciso entender o funcionamento do grupo. Por ser integrado por muitas pessoas e com talentos diversos, o Seventeen se divide em units: >

Hip hop unit - responsáveis pelo hap: Mingyu, Wonwoo, Vernon e Scoups.>

Vocal unit - tem como lider o Woozi - produtor e um dos principais compositores do Seventeen - conta também com os membros Jeonghan, Joshua, Woozi, Dk e Seungkwan.>

Performance unit - liderada pelo Hoshi - criador de inúmeras coreografias para o grupo - e integrada ainda por Jun, The8 e Dino.>

Cada uma das units tem uma liderança, mas isso não enfraquece a liderança geral do grupo, exercida por Scoups, que, aliás, é o líder da hip hop unit e reconhecido como Seventeen and Carat Leader.>

O ambiente e as situações ao nosso redor podem ter mudado de maneiras sutis, mas a essência de como abordamos a música, nossa mentalidade e os valores que buscamos permaneceram estáveis e sinceros desde o início Woozi, um dos 13 membros do SEVENTEEN, na entrevista para a Billboard Brasil

Woozi Crédito: divulgação

Ritual dos Anéis

Antes mesmo do debut, os 13 membros do Seventeen já usavam um anel no dedo mindinho, sinalizando a aliança entre eles e do grupo com a Pledis Entertainament. Cada um recebeu o anel ao final do programa de trainee Seventeen do qual participaram. A joia era uma garantia de que o grupo iria debutar de fato, porém, em um certo momento da história, o CEO da Pledis decidiu usar uma estratégia radical, com o objetivo de garantir que mais e mais pessoas passassem a conhecer o Seventeen antes do debut. Ele teve a ideia de reunir os meninos para pedir os anéis de volta, com a promessa de devolver quando os próprios artistas conseguissem reunir mil pessoas para o show case do grupo. Todos se empenharam ao máximo nessa missão e conseguiram o público para a primeira apresentação. >

Seventeen Crédito: reprodução

Houve, então, uma cerimônia especial com a presença das famílias e eles receberam os anéis definitivamente. A joia traz gravado o nome de cada um e a indicação da unit da qual faz parte, e o modelo muda sempre no lançamento de cada full álbum. É o que está acontecendo no momento com o lançamento de Happy Burstday, que é o quinto álbum completo da carreira do grupo. O atual modelo apresenta design arrojado e exclusivo, e são duas peças: o anel principal, com nome, indicação da unit e três diamantes; e a segunda, uma aliança cravejada de diamantes, representando o fandom, que se chama Carat (em coreano, palavra traduzida como quilate, ou seja, algo valioso), o nome foi escolhido pelo grupo a partir do título do primeiro álbum: 17 Carat. >

Seventeen Crédito: reprodução

Ao longo dos anos, os anéis marcaram grandes momentos da trajetória do grupo: >

2015 • simboliza a estreia do grupo com a formação oficial >

2016 • comemora o lançamento do álbum Love and Letter>

2017 • comemora o álbum Teen Age >

2019 • comemora o álbum An Ode>

2022 • comemora o álbum Face the Sun >

2025 • comemora os 10 anos e o álbum Happy Burstday >

Curiosidades

* Prestes a completar 10 anos de carreira, o grupo fez, recentemente, sua estreia no icônico festival latino-americano Tecate Pa’l Norte;>

* Em comemoração ao aniversário, o grupo está na capa da Billboard Brasil pela primeira vez e conta sua trajetória em uma entrevista exclusiva; >

* Os membros do Seventeen estão por trás de cada decisão que envolve o grupo, desde as composições até as coreografias e performances; >

Seventeen Crédito: reprodução

* A expectativa para o lançamento do quinto álbum está alta e colocou Happy Burstday em 7° lugar na parada semanal de contagem regressiva do Spotify! >

Seventeen Crédito: reprodução

* A cidade de Seul está em festa pela comemoração do aniversário do grupo e algumas homenagens já podem ser vistas por lá, como a réplica da lightstick do Seventeen instalada no Rio Han e uma letreiro comemorativo na fachada da empresa Hybe. >