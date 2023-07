Novo álbum de Brown ganha data para chegar às plataformas digitais

Carlinhos Brown. Crédito: Fabio Rocha

Intitulado "Carlinhos Brown É Mar Revolto", o recém-lançado álbum do cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown já tem data para chegar à todas as plataformas digitais. Lançado com exclusividade na Apple Music, em novembro do ano passado, o disco chega ao público geral em 13 de julho, Dia Mundial do Rock.



Gravado em parceria com os integrantes do Mar Revolto, grupo baiano de rock no qual Brown iniciou sua carreira no final dos anos 70, início dos anos 80, o trabalho inédito traz no repertório 11 músicas e conta com participações especiais de nomes Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra; Bruno Valverde, baterista do Angra; e Tarja Turunen, que foi vocalista da banda finlandesa Nightwish. Miguel Freitas, o Migga, também marca presença com a sua primeira gravação em estúdio.

O destaque, no entanto, fica por conta da participação da cantora Rita Lee, que faleceu em maio deste ano, em decorrência de um câncer. A artista gravou a música "Menininha Tão Novinha", terceira faixa do álbum. “É uma emoção muito grande poder trazer a participação de Rita Lee nos vocais e fazer este lançamento justamente no dia do rock. À época ela disse que queria fazer uma coisa inusitada, foi lindo e espontâneo”, relembra Carlinhos.

O disco, que foi originalmente gravado em 2007, revela a proximidade de Brown com o estilo musical que faz parte da trajetória do cantor e foi o pontapé inicial de uma trilogia para celebrar os seus 60 anos, comemorado em novembro. Em fevereiro o artista lançou um álbum com músicas inéditas de Carnaval, ‘Pop Xirê’. Ao longo de 2023, Brown ainda vai lançar mais um álbum com músicas inéditas instrumentais.

"Comecei a tocar rock no final dos anos 70 nos chamados bandas de baile, em Salvador. Eram bandas que organizavam os repertórios e como eu tinha facilidade para pegar as percussões apenas de ouvido, comecei, de forma muito iniciante, em bandas Monjes, Oliveira e Califórnia. Mas foi em uma banda chamada Torna Sol que eu fiz o encontro mais definitivo com o rock’, explica Brown, que reforça ainda a importância de Moraes Moreira e A Cor do Som neste contexto.

"Eles foram fundamentais para impulsionar percussionistas em bandas roqueiras e foi em uma dessas oportunidades que fui convidado a integrar a percussão da banda Mar Revolto em participações no trio elétrico. Infelizmente, por questões financeiras na época, não consegui participar da gravação em estúdio com eles, mas o mais importante é que nunca deixei o rock’, conclui.