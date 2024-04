LANÇAMENTO

Novo livro desafia convenções sobre a consultoria de imagem

Obra é resultado de 20 anos de pesquisa da especialista Jô de Souza

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 14:57

Jô Souza Crédito: Divulgação

Especialista em consultoria de imagem, Jô Souza lança uma nova obra sobre o tema. "Gramática da Consultoria de Imagem" é uma publicação da editora Estação das Letras e Cores, fruto de mais de 20 anos de pesquisa de Jô sobre o tema.

O livro convida os leitores a percorrer todo o contexto histórico e mercadológico do desenvolvimento da consultoria de imagem, que cresceu de maneira intensa no Brasil a partir dos anos 2000, e dialogar sobre os desafios contemporâneos da profissão, propondo ainda uma abordagem inovadora centrada no cliente, criada pela autora durante seu doutorado em Comunicação e Semiótica.

“Hoje em dia, há muitas fórmulas prontas de combinações de looks baseadas em estilos universais na internet e pouca discussão sobre a valorização real dos clientes a partir do trabalho da consultoria centrado na trajetória individual de cada um. Todo mundo acaba ficando igual a todo mundo, mas a verdade é que ninguém cabe em padrão”, diz Jô. "Me debrucei sobre décadas de trabalho para escrever esse livro com o objetivo de explodir a caixa dos estereótipos para expandir nossa atuação no mercado, que requer e remunera muito bem profissionais éticos e sensíveis”.

A obra explora as camadas mais profundas da consultoria de imagem, adentrando os campos da comunicação, semiótica, psicanálise, antropologia e moda com o intuito de compreender as bases fundantes da construção de imagem pessoal na sociedade ocidental.