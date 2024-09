AMOR DE APP

Jojo Todynho conheceu novo namorado em aplicativo de encontros

"E aí eu já estava com a viagem marcada por conta do intercâmbio que eu ia fazer, só que eu não fiz o intercâmbio, eu vi que tinha o show do Usher, eu já tinha comprado o ingresso, e a gente voltou a se falar. Ele conto que estava morando em tal lugar e eu falei do show do Usher. A gente voltou a se falar em março desse ano. Agora, essa semana, antes de eu vir embora, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Coisas boas da vida a gente tem que aproveitar e eu estou em uma fase muito boa da minha vida, de foco no trabalho, foco na saúde, foco nos estudos”, disse.