TV

Novo spin-off de Game of Thrones começa filmagens e divuga primeira imagem

Cinco novos atores se juntaram à produção da história, que se passa 100 anos antes dos eventos de GOT e 100 anos depois dos de A Casa do Dragão

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 17:35

A Knight of the Seven Kingdoms Crédito: Steffan Hill / HBO

Começaram as filmagens da segunda spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms (Um Cavaleiro dos Sete Reinos, em tradução livre). Nesta terça-feira (18), a conta oficial divulgou uma primeira imagem da produção.

"Ambientado um século antes de Game of Thrones, a nova série da HBO, A Knight of the Seven Kingdoms, está em produção. Chegando em breve ao Max", diz a mensagem.

Se juntaram ao elenco os atores Finn Bennett (“True Detective: Night Country”), Bertie Carvel (“The Crown”), Tanzyn Crawford (“Tiny Beautiful Things”), Daniel Ings (“Sex Education”) e Sam Spruell (“Small Axe: Mangrove”).

A história vai seguir o cavaleiro Ser Duncan the Tall (Peter Claffey) e seu jovem escudeiro, Egg (Dexter Sol Ansell), cerca de 100 anos antes dos eventos de “Game of Thrones” e 100 anos após os eventos de “Casa do Dragão”. A jornada vai levá-los a uma competição na qual encontrarão vários membros da dinastia Targaryen – incluindo o Príncipe Aerion Targaryen (Bennett), o Príncipe Baelor Targaryen (Carvel) e o Príncipe Maekar Targaryen (Spruell) – junto com outro cavaleiro conhecido como Tempestade Risonha, Sor Lyonel Baratheon (Ings) e uma marionetista chamada Tanselle (Crawford).

A produção está sendo filmada em Belfast, na Irlanda do Norte. George R.R. Martin, autor dos livros que deram origem a Game of Thrones, já havia compartilhado algumas informações sobre a nova série.

“Será bem mais curta que ‘Game of Thrones’ ou ‘A Casa do Dragão’, com um tom bem diferente… mas ainda é Westeros, então ninguém está realmente seguro”, escreveu em seu blog.

Martin também explicou que a primeira temporada deve estrear no próximo ano, adaptando o conto “O Cavaleiro Andante”. “O espetáculo fará sua estreia no ano que vem… e se der certo, ‘A Espada Jurada’ e ‘O Cavaleiro Misterioso’ seguirão”, escreveu.