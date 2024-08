TELEVISÃO

O eterno Rei do Domingo: Veja onde assistir a série sobre Silvio Santos

Disponível no Disney+ e repleta de polêmicas, a série ‘O Rei da TV’ conta a trajetória do apresentador e dono do SBT

17 de agosto de 2024

Série tem 16 episódios, divididos em duas temporadas Crédito: Divulgação/ Disney+

De camelô à dono de um conglomerado de mídia, a vida e legado de Silvio Santos se destaca na produção ‘O Rei da TV’, disponível no Disney+, em duas temporadas e 16 episódios. Lançada em 2022, a série traz diversos momentos da carreira do apresentador e dono do SBT, desde a infância até se tornar um ícone da televisão brasileira e da indústria do entretenimento.

A produção não deixa passar momentos como a guerra por audiência, o momento em que foi diagnosticado com uma doença grave que quase o tirou das telas e a candidatura do empresário à presidência, além do seu sequestro. Dirigida por Marcus Baldini e Júlia Jordão com produção de Caio Gullane, a série transita, principalmente, entre as décadas de 1990, 2000 e 2010.

Em diferentes momentos da sua juventude até a fase adulta, foram os atores José Rubens Chachá, Mariano Mattos Martins e Guilherme Reis que interpretaram o comunicador, na série que também gerou várias polêmicas. Entre elas, a insatisfação da família e do próprio Silvio com a maneira que a história foi retratada, compartilhando críticas nas redes sociais.

“Assisti um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei: quem produziu isso, com que intuito? História mal contada. Tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu”, escreveu na época, em seu perfil no Instagram, Daniela Beyruti, uma das filhas de Silvio e atual vice-presidente do SBT.