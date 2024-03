MAIS UMA CRÍTICA

'O povo pensando que eu vou morrer', diz Whindersson Nunes sobre áudios de animação

Isso porque, no Twitter, ele pediu que seus áudios, que tem sido usados em animações, podem chegar às crianças, e pediu para que os palavrões sejam retirados.

Esse simples pedido virou uma enxurrada de críticas nas redes sociais, e Whindersson aproveitou para desabafar sobre as pessoas tóxicas que falam mal do seu trabalho.

"O preço por falar abertamente as coisas é todo dia o povo dizendo que eu estou drogado ou pensando que eu vou morrer", respondeu.

Os seguidores, então, defenderam Whindersson Nunes, principalmente após as diversas recaídas do humorista com a depressão.