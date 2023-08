Ônibus com equipe de Murilo Huff sofre acidente em estrada

A equipe do cantor Murilo Huff se envolveu em um acidente de carro na noite desta quinta-feira (3), na BR-153, em Nova Olinda, Tocantins. No momento do acidente, o artista não estava no automóvel.



Um caminhão bateu de frente com um carro de passeio, atingindo em seguida o ônibus da banda, segundo informações do site Notícias da TV. O Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido.



A equipe do artista afirmou ocorreu apenas um "pequeno acidente" e o ônibus seguiu viagem após a situação. "Agradecemos a solidariedade e o carinho do público e pedimos que evitem o compartilhamento de notícias falsas ou de fontes não oficiais. A agenda do artista segue inalterada para o fim de semana" publicou a assessoria.